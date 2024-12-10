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Bekir Aksoy Art Gallery, 'Eksik' Temalı Sergisiyle Açıldı

Bekir Aksoy Art Gallery, 'Eksik' Temalı Sergisiyle Açıldı
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Bekir Aksoy'un sanat dünyasına kazandırdığı galeri, ressam Kadir Akorak'ın 'Eksik' temalı sergisine ev sahipliği yapmaya başladı. Sergi, bireysel ve toplumsal eksiklikleri konu alıyor ve 15 Ocak 2025'e kadar ziyarete açık olacak.

Oyuncu Bekir Aksoy'un sanat dünyasına kazandırdığı Bekir Aksoy Art Gallery, ressam Kadir Akorak'ın "Eksik" temalı sergisiyle kapılarını açtı.

Galeriden yapılan açıklamaya göre, bireysel ve toplumsal eksikliklerin izlerini taşıyan sergi, 15 Ocak 2025'e kadar ziyarete açık olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bekir Aksoy, sanatın önemine işaret ederek, "Sanat, hayatın en güçlü ifadelerinden biri. İlk sergimizde Kadir Akorak gibi derinliği olan bir sanatçıyı ağırlamaktan büyük onur duyuyoruz. 'Eksik' teması, hepimizin hayatında iz bırakan eksiklikleri sanat yoluyla anlatan bir deneyim sunuyor." ifadelerini kullandı.

Ressam Akorak da "Neyin eksikliğini hissetmedik ki bu yaşamda? Fazla olan her şeyin arasında hep eksik kalmadık mı?" sözleriyle serginin ana temasına vurgu yaptı.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
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