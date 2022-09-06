Bekçiyi ısırınca barınakta tutulan köpek, 'saldırgan değil' raporuyla özgür

TRABZON'da, 'laf atma' meselesinden çıkan arbedede 3 gence müdahale sırasında, gece devriyesindeki bekçilerden birini bacağından ısıran ve gençlerin komut verdiği gerekçesiyle 'silah' olarak nitelendirilip, 2 gün emniyette gözlem altında tutulan 'kurt melezi' cinsi sahipsiz köpeğe, veterinerce kuduz ve saldırgan olmadığı raporu verildi. 20 gün tutulduğu barınakta takip edilen ve 'Sarıkız' adı verilen köpek, raporun ardından bırakıldı. Trabzon Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Lütfiye Tüzün Kurban, "Bu hayvan, boşu boşuna 20 gün barınakta kaldı ve çok zayıfladı, psikolojisi bozuldu. Çocuklar, onu özel mamalarla beslemeye çalışıyorlar" dedi.

Olay, 13 Ağustos gecesi Çarşı Mahallesi'nde meydana geldi. Gece devriyesine çıkan 4 bekçi ile sokakta oturan Doğukan Ç. (22), Emirhan Ç. (20) ve Murat C. (18) arasında 'laf atma' meselesinden çıkan tartışma, arbedeye dönüştü. Çevredeki 'kurt melezi' cinsi sahipsiz köpek, iddiaya göre, biber gazlı müdahalede bulunan bekçilerden birini bacağından ısırdı. Takviye ekiplerin de gelmesiyle 3 genç, 'görevli memura mukavemet' suçundan gözaltına alınırken, sokak köpeği de götürüldüğü İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesine bağlandı.

Kurban, yetkililere köpeğin saldırgan olmadığını anlattıklarını belirterek, "Biz hayvanın saldırgan olmadığını, sakin olduğunu söylüyorduk. Tarım İlçe Müdürlüğü'nden gelen veteriner, bu köpeğin kuduz olmadığını ve ayrıca sakin olduğunu söyleyerek tutanak tuttu. Zaten köpek bu tutanağa göre çıkabildi. Şu anda özgür ama hala travması devam ediyor. İnşallah kısa sürede toparlar, atlatır. Biz de elimizden gelen desteği vermek için her zaman hazırız" dedi.