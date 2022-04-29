Bekçinin öldürdüğü kadının annesi: Devletin verdiği silahla bizi mi koruyacak yoksa bizi mi öldürecek?

KAĞITHANE, İSTANBUL (DHA) - KAĞITHANE'DE 35 yaşındaki bir çocuk annesi Nurgül Altıntaş'ı silahla öldüren bekçi Eyüp Doğan'ın yargılanmasına başlandı. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilirken Nurgül Altıntaş'ın annesi Emine Akbaş, "Eyüp 'kızının son dakikaları, olacaklardan ben sorumlu değilim, onu oradan alıp öldüreceğim, onun cezasını vereceğim, bana kimse bir şey yapamaz devlet memuruyum' gibi sözler söyleyerek hakaret etti. Devamlı kızımı tehdit ederdi. Devletin verdiği silahla bizi mi koruyacak yoksa bizi mi öldürecek? " dedi.

İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Eyüp Doğan getirildi. Duruşmada maktul Nurgül Altıntaş'ın annesi Emine Akbaş, eski eşi ile taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

"BEN KAÇ KEZ ATEŞ ETTİĞİMİ HATIRLAMIYORUM"

"DEVLETİN VERDİĞİ SİLAHLA BİZİMİ KORUYACAK, YOKSA BİZİMİ ÖLDÜRECEK"

TUTUKLULUK DEVAM KARARI

"KISA SÜRE İÇERİSİNDE DE DAVANIN KARARA ÇIKMASINI BEKLİYORUZ"

"YAVRUMUN KANININ YERDE KALMASINI İSTEMİYORUM"

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Eyüp Doğan'ın maktul Nurgül Altıntaş ile sevgili oldukları, 25 Eylül 2021 tarihinde maktul ile mesajlaşarak Mecidiyeköy civarında buluştukları anlatıldı. Şüpheli Doğan'ın kiraladığı bir otomobil ile maktulü buluştukları noktadan alarak Kağıthane'de bir parka gittikleri anlatılan iddianamede, maktul ile bir süre tartışan Eyüp Doğan, yanında bulundurduğu silahla Nurgül Altıntaş'a ateş ederek yaraladığı, kaldırıldığı hastanede Altıntaş'ın hayatını kaybettiği aktarıldı. İddianamede, Adli Tıp Kurumu (ATK)'ndan alınan raporda maktul Nurgül Altıntaş'ın vücudunda 10 adet mermi girişi bulunduğu ve bunların 6 tanesinin her birinin ayrı ayrı öldürücü nitelikte olduğu ifade edildi. İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünden alınan rapora göre maktul Altıntaş'ı öldüren mermilerin, Eyüp Doğan'ın beylik silahından çıktığı belirtildi. İddianamede, şüpheli Eyüp Doğan'ın, "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel