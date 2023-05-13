BEKÇİLERİ BAĞLAYIP, ÇİFTLİKLERİ SOYDULAR

ADANA'da art arda iki çiftliğe girip bekçilerini ellerini ve gözlerini bağlayarak etkisiz hale getirdikten sonra çiftliklerdeki mazot tankını, iki traktörü, ilaçlama aletini, 5 ton zirai ilacı ve bekçilerin cep telefonlarını gasbeden 7 şüpheli, yakalandı. Şüphelilerin çiftliğe kapısından sürünerek girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.Merkez Yüreğir ilçesinin Şıhmurat Mahallesi'nde bir çiftliğe kapısının altından sürünerek giren 7 şüpheli, çiftliğin bekçisi Fehim Ş.?yi (52) darp edip etkisiz hale getirdikten sonra içerideki mazot tankı ve traktörü gasbetti. Ardından elini ve gözünü bağladıkları bekçiyi yanlarına alarak aynı kişiye ait başka bir çiftliğe giden şüpheliler buradaki bekçi Hamza Y.?yi (41) de etkisiz hale getirdikten sonra 5 ton zirai ilaç, traktör ve ilaçlama aletini aldı. Bekçilerin cep telefonlarını gasbeden şüpheliler, kayıplara karıştı. Sabah çiftliğine gelen ve bekçileri elleri ve gözleri bağlı bulan çiftlik sahibi, durumu polise bildirdi. Güvenlik kameralarında olay anını inceleyen Gasp Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

MALZEMELER BULUNDU, ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Ekipler, şüphelilerin olay günü çiftliklere iki pikap ve bir hafif ticari araçla geldiğini tespit etti. Yapılan araştırma sonucu gasbedilen traktörler bir portakal bahçesinde, zirai ilaçlar ise farklı bir adreste bulundu. Polis daha sonra şüphelilerin merkez Yüreğir ilçesine bağlı Doğankent Mahallesi'nde bir evde saklandıklarını belirledi. Eve yapılan baskında Mansur A. (30), Mithat E. (28), Özcan Ç.(23) Ahmet K. (21), Muhammet A. (24), Sinan K. (25) ve Gökhan Can Ç.(20) yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin adam öldürmeye teşebbüs, ev kurşunlama, iş yerine bomba atma, adam yaralama, gasp ve yağma gibi suçlardan toplam 120 kayıtları olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Sinan K., Özcan Ç. ve Muhammet A. tutuklanırken diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (DHA)