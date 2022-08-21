Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bekçilere taşlı, sopalı saldırı: 1 bekçi şehit oldu

Güncel Haberler

Şişli'de sokak ortasında yapılan düğün için ihbar alan mahalle bekçileri ile düğün sahipleri arasında çıkan arbedede de havaya sıkılan biber gazından etkilenen Oltan Koca isimli gece bekçisi hastaneye kaldırıldı.

Şişli'de sokak ortasında yapılan düğün için ihbar alan mahalle bekçileri ile düğün sahipleri arasında çıkan arbedede de havaya sıkılan biber gazından etkilenen Oltan Koca isimli gece bekçisi hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen evli ve 2 çocuk babası Oltan Koca şehit oldu.

Olay saat 23.00 sıralarında Kuştepe Mahallesi Yavrukuş sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Yavrukuş Sokak'ta yapılan düğünle ilgili gelen şikayetler üzerine, bölgeye Çarşı ve Mahalle Bekçileri sevk edildi. Düğünü sonlandırmak isteyen mahalle bekçilerine, düğüne katılanlar saldırıda bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Şişli Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title