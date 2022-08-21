Bekçilere taşlı, sopalı saldırı: 1 bekçi şehit oldu

Şişli'de sokak ortasında yapılan düğün için ihbar alan mahalle bekçileri ile düğün sahipleri arasında çıkan arbedede de havaya sıkılan biber gazından etkilenen Oltan Koca isimli gece bekçisi hastaneye kaldırıldı.

Şişli'de sokak ortasında yapılan düğün için ihbar alan mahalle bekçileri ile düğün sahipleri arasında çıkan arbedede de havaya sıkılan biber gazından etkilenen Oltan Koca isimli gece bekçisi hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen evli ve 2 çocuk babası Oltan Koca şehit oldu.

Olay saat 23.00 sıralarında Kuştepe Mahallesi Yavrukuş sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Yavrukuş Sokak'ta yapılan düğünle ilgili gelen şikayetler üzerine, bölgeye Çarşı ve Mahalle Bekçileri sevk edildi. Düğünü sonlandırmak isteyen mahalle bekçilerine, düğüne katılanlar saldırıda bulundu.