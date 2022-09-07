Bekçiler şüphelendi, elindeki poşetten 1112 uyuşturucu hap çıktı Güncel Haberler İZMİR'in Konak ilçesinde, gece bekçilerinin şüphelenip durdurduğu 1 kişinin elindeki poşette 1112 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. İZMİR'in Konak ilçesinde, gece bekçilerinin şüphelenip durdurduğu 1 kişinin elindeki poşette 1112 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü emrinde görevli gece bekçileri, saat 03.15 sıralarında devriye görevinde, Yenişehir Mahallesi 1217 Sokak'ta elinde siyah poşet olan bir kişinin davranışlarından şüphelendi. Durdurulan şüpheli Y.K.'nin elindeki poşette yapılan aramada 1112 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı Hisarcık İzmir Konak Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Bekçiler şüphelendi, elindeki poşetten 1112 uyuşturucu hap çıktı - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.