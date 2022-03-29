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Bekçiden tüfekli adama tekmeli müdahale

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Bekçiden tüfekli adama tekmeli müdahale

Kahramanmaraş'ta çarşı ve mahalle bekçisi, sokakta silahıyla etrafa bağırıp çağıran şahsı elindeki tüfeğe tekme atarak etkisizleştirdiOlay, Dulkadiroğlu ilçesi İsmet Paşa Mahallesi'nde meydana geldi.

Kahramanmaraş'ta çarşı ve mahalle bekçisi, sokakta silahıyla etrafa bağırıp çağıran şahsı elindeki tüfeğe tekme atarak etkisizleştirdi

Olay, Dulkadiroğlu ilçesi İsmet Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle elindeki tüfekle etrafa bağıran bir kişi olduğunu gören çevredekiler durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri ve mahalle bekçileri, elindeki av tüfeğini bırakmayan ve teslim olmayan şüpheliyi ikna etmek istedi.

İknalara uymayan şüpheliye çarşı ve mahalle Bekçisi müdahale etti. Bağıran şüphelinin arkasından gelen mahalle bekçisi, şahsın elindeki tüfeğe tekme atarak yere düşürdü.

O anlar çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Ekipler tarafından gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.

(İHA)

Bekçiden tüfekli adama tekmeli müdahale

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Güncel, Haberler

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