Bekçi ve kardeşleri, doktoru darbetti

KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin ilçesinde hastaneye giderek 'Kaza yaptık' diyen mahalle bekçisi C.K. ile kardeşleri H.K. ve Ö.K., adli rapor açmak isteyen doktor Ramazan Oğuz'u darbedip, acil servisi birbirine kattı. C.K. jandarma tarafından gözaltına alınırken, 2 kardeşinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Olay, dün akşam saatlerinde Afşin Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Kardeşleri H.K. ve Ö.K. ile hastanenin acil servisine giden C.K., görevli doktor Ramazan Oğuz'a kaza yaptığını ve boynunun ağrıdığını belirtti. Bunun üzerine doktor Oğuz, gerekli tetkiklerin yapılması için sağlık çalışanlarına adli rapor açılması talimatını verdi. Ancak C.K. ve kardeşleri adli rapor istemediklerini söyledi. Doktor Ramazan Oğuz, rapor açmak zorunda olduğunu söyleyince kardeşlerin saldırısına uğradı. Doktoru darbeden şüpheliler, acil servise de zarar verdi. Şüpheliler, servisteki masayı dağıtıp bilgisayarları ve acil servisin camlarını kırdı.

BEKÇİ ÇIKINCA DOSYA JANDARMAYA DEVREDİLDİ

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Afşin Devlet Hastanesi'ndeki sağlık çalışanları da acil servis önünde bir araya gelerek doktor Ramazan Oğuz'a yapılan saldırıyı kınadı. Sağlık çalışanları adına açıklama yapan Türk Sağlık-Sen Kahramanmaraş Şubesi Başkan Yardımcısı Özgür Aksakal, sağlıkta şiddette verilen hapis cezalarının para cezasına çevrilmemesi gerektiğini söyledi. Aksakal, "Sağlıkta şiddete cezayı arttıran ve bu suçu kategorik bir suç olarak tanımlayan düzenleme hayata geçmiştir. Bu olumlu olmakla birlikte bunun yanı sıra sağlık kurum ve kuruluşlarının sıfır toleranslı alan ilan edilmesi önerimiz süratle hayata geçirilmelidir. Buradaki herhangi bir suçun ertelemesi, paraya çevrilmesi imkansız hale getirilerek hapis cezası ile cezalandırılması gereklidir. Sıfır toleranslı alan uygulaması dışında şiddet uygulayanlara acil haller dışında kamu sağlık hizmetinin belirli bir süre ücretli verilmesi gibi önlemler acilen hayata geçmelidir. Aksi takdirde ne yazık ki şiddetin önlenmesi mümkün değildir. Sağlık çalışanlarının yaşadıklarına bir son verilmesinin başka bir çaresi yoktur. Sağlık çalışanları şiddet sarmalından bir an önce kurtarılmalıdır" ifadelerini kullandı.