Bekçi, Kimliğini Evde Unutan Öğrenciyi Sınava Yetiştirdi

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, kimliğini evde unutan öğrenciyi Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) çarşı ve mahalle bekçisi yetiştirdi. Sınava girmek için Namık Kemal Ortaokuluna gelen kız öğrenci, salona gireceği sırada kimliğini evde unuttuğunu fark etti. Sınavın yapılacağı binada görevli çarşı ve mahalle bekçisi, durumu öğrenince öğrenciye yardımcı oldu. Motosikletiyle öğrenciyi Atatürk Mahallesi'ndeki evine götüren bekçi, kimliğini alan öğrenciyi sınava yetiştirdi. Sınava vaktinde yetişen öğrenci, bekçiye teşekkür etti.