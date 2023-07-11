Bekçi, Boşandığı Eşi ve Kendini Vurdu
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Eyüpsultan'da mahalle bekçisi Aykut Öz, 15 gün önce boşandığı Mehtap Öz'ü eğlendiği mekan önünde başından vurarak ağır yaraladı. Aykut Öz aynı silahla intihar etti. Yaralı kadının hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
EYÜPSULTAN'da mahalle bekçisi Aykut Öz, 15 gün önce boşandığı Mehtap Öz'ü eğlendiği mekan önünde başından vurarak ağır yaraladı. Aykut Öz aynı silahla intihar etti. Yaralı kadının hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Öte yandan, yaralılara kalp masajı yapılan anlar ise bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Görüntülerde kalp masajı yapıldığı sırada Mehtap Öz'ün kız arkadaşının yakınlarına haber verdiği, 'Aykut Mehtap'ı vurdu' dediği anlar yer aldı.