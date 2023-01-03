Beijing, Yılbaşı Tatili Sırasında Turizmin Toparlandığını Doğruladı

BEİJİNG, 3 Ocak (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de, yeni tamamlanan üç günlük yılbaşı tatili sırasında turistik ve kültürel etkinliklerinin Kovid-19 öncesi düzeyine geri döndüğüne tanık olundu.

BEİJİNG, 3 Ocak (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de, yeni tamamlanan üç günlük yılbaşı tatili sırasında turistik ve kültürel etkinliklerinin Kovid-19 öncesi düzeyine geri döndüğüne tanık olundu.

Beijing Belediyesi Kültür ve Turizm Bürosu'na göre, Cumartesi gününden Pazartesi gününe kadar kentin 151 önemli turistik noktasını yaklaşık 2,7 milyon kişi ziyaret ederken, 2019 yılının aynı döneminde kaydedilen sayının yüzde 86,4'üne ulaşıldı.

Büro, turistik yerlerin toplam gelirinin 2019'a göre yüzde 44,5 artışla yaklaşık 248 milyon yuan (35,6 milyon ABD doları) olduğunu bildirdi.

Kültürel faaliyetler bir yıl önce kaydedilen seviyeden yükseldi. Şehrin 75 tiyatrosu tatil boyunca 303 ticari performans sergiledi, bu da 2019'da kaydedilen rakamla hemen hemen aynı seviyeye ulaştı.

Çin'in Aralık 2022'de Kovid-19 yaklaşımını daha da optimize ederek zorunlu testleri geri çekmesi ve çoğu seyahat kısıtlamasını kaldırmasıyla turizmde güçlü bir toparlanma beklentileri yükseldi.