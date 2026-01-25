Çin'in Başkenti Beijing'in Hava Kalitesi Yeni Enerjili Araç Sayısındaki Artışla Rekor Düzeyde İyileşti

BEİJİNG, 25 Ocak (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing, yeni enerjili araçların (NEV) hızla yaygınlaşması ve temiz enerjiyi teşvik etmeye yönelik politikalar sayesinde şimdiye kadarki en iyi hava kalitesine ulaştı.

Beijing Belediye Başkanı Yin Yong, Belediye Halk Kongresi'nin pazar günkü yıllık oturumunda sunduğu raporda, kentin 2025 yılında çevre dostu ve yaşanabilir bir şehir inşa etme hedefi doğrultusunda kayda değer ilerleme sağladığını belirtti. Yin, bu kapsamda trafikteki NEV sayısının 1,3 milyonu aştığını, yeşil enerjinin kentin toplam elektrik tüketiminin yüzde 36'sını karşıladığını ve hava kalitesinin "iyi" olarak sınıflandırıldığı gün sayısının ilk kez yüzde 80'in üzerine çıktığını ifade etti.

Rapora göre, çapı 2,5 mikronun altında olan zararlı partikül maddelerin (PM2.5) yıllık ortalama konsantrasyonu 2025 yılında metreküp başına 27 mikrograma geriledi. Bu değerin, bir önceki yıla kıyasla yüzde 11,5 düşüş anlamına gelmesinin yanı sıra, ölçümlerin başladığı tarihten bu yana kaydedilen en düşük seviye olduğu vurgulandı.

Yin ayrıca yıllık 700.000 NEV üretim kapasitesine sahip kentte, 2026 yılında 30.000 yeni kamuya açık elektrikli araç şarj istasyonu kurulmasının planlandığını, böylece destekleyici altyapının önemli ölçüde genişletileceğini söyledi.