Beijing, Yabancı Ar-Ge Yatırımlarında %29,9 Artış Sağladı

BEİJİNG, 29 Kasım (Xinhua) -- Beijing'deki 121 büyük yabancı sermayeli araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) merkezi, Ar-Ge çalışmalarına 2024 yılının ilk 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29,9 artışla toplam 13,77 milyar yuan (yaklaşık 1,92 milyar ABD doları) yatırım yaptı.

Beijing Belediyesi'nin perşembe günkü açıklamasına göre Çin'in başkenti, an itibarıyla 252 çok uluslu şirketin bölgesel merkezine ve 149 yabancı sermayeli Ar-Ge merkezine ev sahipliği yapıyor.

Beijing Yabancı Yatırım Derneği Genel Sekreteri Li Yang, büyük yabancı firmaların Çin'in uzun vadeli büyüme potansiyeli konusunda iyimser olduklarını ve ülkeyi tercih edilen bir yatırım adresi olarak görmeye devam ettiklerini belirtti.

Beijing Belediyesi, iş ortamını iyileştirmek amacıyla son birkaç yıl içinde 1.500'den fazla reform uygulayarak iş ortamının optimizasyonuna yönelik düzenlemelerini güncelledi.

1 Temmuz'da yürürlüğe giren Beijing'in ilk özel yabancı yatırım düzenlemesi, şehrin küresel yatırımcıları çekme ve daha fazla açılma çabalarını ortaya koyuyor.