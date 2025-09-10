Haberler

Beijing Xiangshan Forumu'na 100'den Fazla Ülkenin Savunma Lideri Katılacak

Çin Savunma Bakanlığı, eylül ayında düzenlenecek Beijing Xiangshan Forumu'na Vietnam, Singapur, Rusya, Fransa, Nijerya ve Brezilya gibi 100'den fazla ülkenin savunma ve askeri liderlerinin katılacağını duyurdu. Forum, küresel güvenlik, Asya-Pasifik işbirliği ve bölgesel barışa odaklanacak.

BEİJİNG, 10 Eylül (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jiang Bin, eylül ayı ortasında düzenlenecek 12. Beijing Xiangshan Forumu'na Vietnam, Singapur, Rusya, Fransa, Nijerya ve Brezilya gibi 100'den fazla ülkenin savunma ve askeri liderlerinin katılacağını söyledi.

Jiang çarşamba günkü basın toplantısında katılımcılar arasında uluslararası ve bölgesel kuruluşların temsilcilerinin de yer alacağını belirtti.

Sözcü, bu yılki forumun daha fazla ülkeden katılımcı çekmesinin, forumun kapsayıcılık ve açıklığa verdiği önemi gösterdiğini ifade etti.

Forum hazırlıklarının büyük ölçüde tamamlandığını söyleyen Jiang, etkinlikte küresel güvenlik yönetişimi, Asya-Pasifik güvenlik işbirliği, uluslararası düzenin korunması ve bölgesel barışın inşası konularına odaklanan dört genel oturum ile sekiz paralel oturumun gerçekleştirileceğini bildirdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
