Beijing Xiangshan Forumu İnternet Semineri'nde Küresel Güvenlik İnisiyatifi Ele Alınacak

BEİJİNG, 25 Kasım (Xinhua) -- Küresel Güvenlik İnisiyatifi'nin teşvik edilmesi ve barış ve kalkınmanın korunması temasıyla uzman ve bilim insanlarını biraraya getiren Beijing Xiangshan Forumu İnternet Semineri, 1-2 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek.

BEİJİNG, 25 Kasım (Xinhua) -- Küresel Güvenlik İnisiyatifi'nin teşvik edilmesi ve barış ve kalkınmanın korunması temasıyla uzman ve bilim insanlarını biraraya getiren Beijing Xiangshan Forumu İnternet Semineri, 1-2 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Perşembe günü bir basın toplantısı düzenleyen Çin Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian, etkinliğine katılanların, Asya-Pasifik'te istikrar ve barışçıl kalkınma ve bölgesel çatışmaların küresel güvenliğe etkisi dahil altı konuda görüşlerini dile getireceğini söyledi.

Wu, şu ana kadar 14 ülke ve bir uluslararası kuruluştan 40'tan fazla Çinli ile yabancı uzman ve bilim insanının seminere katılacağını teyit ettiğini belirtti.