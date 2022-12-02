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Beijing Xiangshan Forumu İnternet Semineri, Küresel Güvenlik İnisiyatifi'ne Odaklanıyor

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Beijing Xiangshan Forumu İnternet Semineri, Küresel Güvenlik İnisiyatifi'ne Odaklanıyor

BEİJİNG, 2 Aralık (Xinhua) -- 2022 Beijing Xiangshan Forumu İnternet Semineri, Küresel Güvenlik İnisiyatifi'nin teşvik edilmesi, barış ve kalkınmanın korunması temasıyla Perşembe akşamı başladı.

BEİJİNG, 2 Aralık (Xinhua) -- 2022 Beijing Xiangshan Forumu İnternet Semineri, Küresel Güvenlik İnisiyatifi'nin teşvik edilmesi, barış ve kalkınmanın korunması temasıyla Perşembe akşamı başladı.

14 ülkeden ve bir uluslararası kuruluştan 40'ın üzerinde uzman, küresel güvenlik sorunlarını, çözümlerini ve işbirliğini tartışmak üzere davet edildi.

Perşembe günkü tartışmalarda Asya-Pasifik'te istikrar, barışçıl kalkınma ve bölgesel çatışmaların küresel güvenlik üzerindeki etkisi üzerinde duruldu.

Katılımcılar Cuma günü, savaş modellerinin evrimi, büyük ülkelerin kendi çıkarları ve küresel güvenlik sorumlulukları, jeopolitik yapıdaki değişiklikler ile gelişmekte olan ülkelerin çıkarları, bilimsel ve teknolojik gelişmenin getirilerinin paylaşımı hakkındaki görüşlerini paylaşacak.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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