Beijing-Wuhan Yüksek Hızlı Demiryolu Saatte 350 Kilometre Hızla Faaliyet Göstermeye Başladı WUHAN, 20 Haziran (Xinhua) -- Çin Devlet Demiryolları Grubu Limited Şirketi'nin yaptığı açıklamaya göre, Beijing'i Çin'in orta kısımlarındaki Hubei eyaletinin merkezi Wuhan'a bağlayan yüksek hızlı demiryolu, Pazartesi günü normal faaliyetini saatte 350 kilometre hızda gerçekleştirmeye başladı. WUHAN, 20 Haziran (Xinhua) -- Çin Devlet Demiryolları Grubu Limited Şirketi'nin yaptığı açıklamaya göre, Beijing'i Çin'in orta kısımlarındaki Hubei eyaletinin merkezi Wuhan'a bağlayan yüksek hızlı demiryolu, Pazartesi günü normal faaliyetini saatte 350 kilometre hızda gerçekleştirmeye başladı. Şirketin verdiği bilgiye göre tren hızının saatte 310 kilometreden 350 kilometreye çıkarılmasıyla birlikte hattın bu bölümünde toplam taşımacılık kapasitesinin yüzde 7 oranında artması, Beijing ile Wuhan arasındaki en kısa seyahat süresininse 3 saat 48 dakikaya inmesi bekleniyor. Çin orta kısımlarındaki Hubei eyaletinin merkezi Wuhan'da, Beijing-Guangzhou Yüksek Hızlı Demiryolu'nun Beijing-Wuhan bölümü üzerindeki Wuhan Demiryolu İstasyonu'ndan ayrılan bir yüksek hızlı tren, 20 Haziran 2022. (Fotoğraf: Xiao Yijiu/Xinhua) Çin orta kısımlarındaki Hubei eyaletinin merkezi Wuhan'da, Beijing-Guangzhou Yüksek Hızlı Demiryolu'nun Beijing-Wuhan bölümünde giden bir yüksek hızlı treni gösteren havadan çekilmiş bir fotoğraf, 20 Haziran 2022. (Fotoğraf: Xiao Yijiu/Xinhua) Çin orta kısımlarındaki Hubei eyaletinin merkezi Wuhan'da, Beijing-Guangzhou Yüksek Hızlı Demiryolu'nun Beijing-Wuhan bölümünde giden bir yüksek hızlı treni gösteren havadan çekilmiş bir fotoğraf, 20 Haziran 2022. (Fotoğraf: Xiao Yijiu/Xinhua) Çin orta kısımlarındaki Hubei eyaletinin merkezi Wuhan'da, Beijing-Guangzhou Yüksek Hızlı Demiryolu'nun Beijing-Wuhan bölümünde giden bir yüksek hızlı treni gösteren havadan çekilmiş bir fotoğraf, 20 Haziran 2022. (Fotoğraf: Xiao Yijiu/Xinhua) Çin orta kısımlarındaki Hubei eyaletinin merkezi Wuhan'da, Beijing-Guangzhou Yüksek Hızlı Demiryolu'nun Beijing-Wuhan bölümünde giden bir yüksek hızlı treni gösteren havadan çekilmiş bir fotoğraf, 20 Haziran 2022. (Fotoğraf: Xiao Yijiu/Xinhua) Çin orta kısımlarındaki Hubei eyaletinin merkezi Wuhan'da, Beijing-Guangzhou Yüksek Hızlı Demiryolu'nun Beijing-Wuhan bölümünde giden bir yüksek hızlı treni gösteren havadan çekilmiş bir fotoğraf, 20 Haziran 2022. (Fotoğraf: Xiao Yijiu/Xinhua) Çin orta kısımlarındaki Hubei eyaletinin merkezi Wuhan'da, Beijing-Guangzhou Yüksek Hızlı Demiryolu'nun Beijing-Wuhan bölümünde giden bir yüksek hızlı treni gösteren havadan çekilmiş bir fotoğraf, 20 Haziran 2022. (Fotoğraf: Xiao Yijiu/Xinhua) Çin orta kısımlarındaki Hubei eyaletinin merkezi Wuhan'da, Beijing-Guangzhou Yüksek Hızlı Demiryolu'nun Beijing-Wuhan bölümünde giden bir yüksek hızlı treni gösteren havadan çekilmiş bir fotoğraf, 20 Haziran 2022. (Fotoğraf: Xiao Yijiu/Xinhua) Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Wuhan Pekin Güncel Haberler

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