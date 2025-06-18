Beijing Uluslararası Kitap Fuarı Başladı

Beijing Uluslararası Kitap Fuarı Başladı
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Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen 31. Beijing Uluslararası Kitap Fuarı'nda Çin ve yurtdışından yaklaşık 220.000 kitap sergileniyor. Malezya'nın onur konuğu olduğu fuar, 80 ülkeden 1.700'ün üzerinde katılımcıyla 22 Haziran'a kadar devam edecek.

BEİJİNG, 18 Haziran (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen 31. Beijing Uluslararası Kitap Fuarı'nda Çin'den ve yurtdışından yaklaşık 220.000 kitap sergileniyor.

Çarşamba günü başlayan fuarın bu yılki onur konuğu Malezya olurken, 80 ülke ve bölgeden 1.700'ü aşkın katılımcının yer aldığı etkinlik 22 Haziran'a kadar sürecek.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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