Beijing, Ulusal Gün Kutlamaları İçin Çiçeklerle Süsleniyor

BEİJİNG, 26 Eylül (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'deki Tian'anmen Meydanı ve Chang'an Caddesi yaklaşan Ulusal Gün tatili öncesinde çiçeklerle süslendi.

Tian'anmen Meydanı'na 18 metre yüksekliğinde görkemli bir çiçek sepeti yerleştirilirken, Chang'an Bulvarı boyunca çeşitli tarzlarda 10 çiçek tarhı kuruldu.

1 Ekim'de başlayacak bayramı kutlamak üzere kentin dört bir yanına 20.000'den fazlası çiçek kutusu olmak üzere çok sayıda çiçek süslemeleri yerleştirildi.

Tian'anmen Meydanı ve Chang'an Bulvarı'nın süslenmesi, her yıl düzenlenen Ulusal Gün kutlamalarının önemli bir parçası ve 40 yıldır sürdürülen bir gelenek.