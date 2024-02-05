Beijing, Ticari Uzay ve Havacılık İçin 'Roket Caddesi' Kurmayı Planlıyor

BEİJİNG, 5 Şubat (Xinhua) -- Beijing belediye yönetimi, ticari uzay ve havacılığın gelişimi için araştırma ve üretim merkezi olacak özel bir "Roket Caddesi" kurmayı planlıyor.

Proje, başkentin söz konusu sektörde inovasyonu teşvik etmeye yönelik devam eden çabalarının bir parçası olma özelliğini taşıyor.

Beijing Belediyesi Ekonomi ve Bilişim Teknolojileri Bürosu Müdürü Jiang Guangzhi, kentte uydu internet endüstrisinin geliştirilmesi için önlemler alındığını ve 41 adet ticari roket fırlatma projesi için 100 milyon yuanı (14,08 milyon ABD doları) aşan fon sağlandığını belirtti.

Jiang, söz konusu açıklamayı Cumartesi günü düzenlenen bir konferansta yaptı. Beijing'in ticari roket fırlatma alanında önde gelen start-up şirketlerinin de aralarında bulunduğu, ticari uzay alanında uzmanlaşmış 157 işletmeden oluşan bir kümeye ev sahipliği yaptığını kaydeden yetkili, roket şirketlerinin kentin güneyinde, uydu ile ilgili girişimlerin ise kentin kuzeyinde yoğunlaştığını ifade etti.

2023 yılında, merkezi Beijing'de bulunan özel Çinli ticari roket işletmeleri tarafından uzaya toplam 13 roket fırlatıldı.

Jiang, kentin roket üreticilerinin an itibarıyla yeniden kullanılabilir roketler geliştirmekle meşgul olduklarını ve 2024 ile 2025 yılları arasında atılım yapmalarının beklendiğini belirtti.

Jiang'a göre Beijing kenti ticari uzay sektörünün ilerlemesini hızlandırmak için sektörü destekleme konusundaki kararlılığını sürdürecek. Bu çerçevede yerdeki altyapının kullanımını geliştirmek, kümelenme inşasını kolaylaştırmak, uzayla ilgili bilgilerin yaygın şekilde uygulanmasını teşvik etmek ve uydu veri ticaretini keşfetmek üzere çaba gösterilecek.