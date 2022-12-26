Beijing-Tianjin-Hebei Bölgesi, Dış Ticarette Ocak-Kasım Döneminde Büyüme Kaydetti

SHİJİAZHUANG, 26 Aralık (Xinhua) -- Shijiazhuang Gümrük İdaresi, Beijing-Tianjin-Hebei bölgesinin dış ticaretinin, 2022'nin ilk 11 ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,6 artarak 4,58 trilyon yuana (yaklaşık 655,9 milyar ABD doları) ulaştığını belirtti.

SHİJİAZHUANG, 26 Aralık (Xinhua) -- Shijiazhuang Gümrük İdaresi, Beijing-Tianjin-Hebei bölgesinin dış ticaretinin, 2022'nin ilk 11 ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,6 artarak 4,58 trilyon yuana (yaklaşık 655,9 milyar ABD doları) ulaştığını belirtti.

Bölgenin dış ticareti yılın ilk 11 ayında ülke toplamının yüzde 11,9'unu oluşturdu. Bölgedeki ihracat yüzde 0,3 artışla 1,18 trilyon yuana, ithalat ise yüzde 19,1 artışla yaklaşık 3,4 trilyon yuana ulaştı.

Bölgenin Kuşak ve Yol üzerindeki ülkelerle ticareti, Ocak'tan Kasım'a kadar, 2021'e kıyasla yüzde 24,7 artışla 1,8 trilyon yuanın üzerine çıkarak kayda değer büyüme kaydetti.

İhraç malları açısından, mekanik ve elektrikli ürünlerin toplam ihracatı 577,11 milyar yuan ile önemli bir yer tuttu. Bu da yüzde 5 artışla toplam ihracat değerinin yüzde 48,9'unu oluşturdu.

İthal mallar açısından, ham petrol ithalatının yüzde 50,3 artışla yaklaşık 1,25 trilyon yuana ulaşması, ithalatın büyüme hızına öncülük etti. Bu da, ithalat değerindeki büyümeyi hızlandıran başlıca faktör oldu.

Çin, daha iyi bir ekonomik yapıyı, daha temiz bir çevreyi ve geliştirilmiş kamu hizmetlerini içeren bir model oluşturmak için 2014'ün başında ulusal başkent Beijing ile komşu Tianjin Belediyesi ve Hebei eyaletinin gelişimini koordine etmek üzere strateji başlatmıştı.