Beijing'te Omicron XBB alt varyantlarına karşı aşılama başladı

Beijing Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, başkentte kilit önemdeki gruplara, Omicron'un XBB alt varyantlarına karşı Kovid aşısı yapılmaya başlandığını duyurdu. 60 yaş ve üzeri kişiler yahut 18 ile 59 yaşları arasında olup altta yatan ciddi hastalıkları, düşük bağışıklık fonksiyonu ya da yüksek enfeksiyon riski bulunan kişiler bu aşamada XBB aşısı yaptırabilecek.

BEİJİNG, 11 Aralık (Xinhua) -- Beijing Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, başkentte kilit önemdeki gruplara, Omicron'un XBB alt varyantlarına karşı Kovid aşısı yapılmaya başlandığını duyurdu.

Merkezden Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre, 60 yaş ve üzeri kişiler yahut 18 ile 59 yaşları arasında olup altta yatan ciddi hastalıkları, düşük bağışıklık fonksiyonu ya da yüksek enfeksiyon riski bulunan kişiler bu aşamada XBB aşısı yaptırabilecek. Söz konusu kişilerin aşıyı yaptırmak için daha önce Kovid-19'a yakalanmış veya en az iki doz Kovid-19 aşısı olmuş olmaları gerekiyor.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre Kovid-19 Omicron XBB alt varyantları dünya genelinde baskın alt varyantlardan biri haline gelmiş durumda. Merkez, daha iyi etki elde edilebilmesi için XBB alt varyantlarının antikorunu içeren aşıları tavsiye ediyor.