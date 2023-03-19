Beijing Sürücüsüz Araçların Kullanımına Yeşil Işık Yaktı

BEİJİNG, 19 Mart (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing Cuma günü, ilk kez araç içi güvenlik denetçileri olmadan otonom sürüş hizmetinin ticari faaliyetine yeşil ışık yaktı.

Çinli teknoloji devi Baidu ve otonom araç startup'ı Pony.ai tarafından işletilen iki tamamen sürücüsüz araç çağırma platformunun ilk partisi, halka açık yollarda üç aylık bir pilot programın ardından onay aldı.

Pilot program, insansız otonom araçların kavşaklar, dar yollar gibi karmaşık senaryoların yanı sıra yağmur, kar ve kum fırtınaları gibi zorlu hava koşullarıyla başa çıkma becerilerini de içeriyordu.

Daha önce, araçlar yol testlerine ve ticari işletmeye tabi tutulduğunda güvenlik denetçilerinin sürücü koltuklarında, yolcu koltuklarında veya ikinci sıra koltuklarda olmaları gerekiyordu.

İzin, Baidu ve Pony.ai'nin Beijing Ekonomik-Teknolojik Kalkınma Bölgesi'nin 60 kilometrekarelik bir alanında güvenlik denetçisi olmadan tamamen sürücüsüz yolculuklar gerçekleştirmesine olanak sağlıyor.

Bölge sakinleri, mobil uygulamalar aracılığıyla metro istasyonları, önemli ticari alanlar, halka açık parklar ve konut toplulukları gibi çeşitli yerlere seyahat etmek için içerisinde güvenlik denetçileri olmayan sürücüsüz bir araç çağırabilecek.