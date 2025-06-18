Beijing, Robotik Endüstri Kümesiyle İnovasyonda Öne Çıkıyor
Çin'in başkenti Beijing, teknolojik ve endüstriyel inovasyon alanındaki avantajlarını kullanarak 300'den fazla işletmenin yer aldığı bir robotik endüstri kümesi inşa etti.
BEİJİNG, 18 Haziran (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing son yıllarda teknolojik ve endüstriyel inovasyon alanındaki avantajlarını kullanarak üst düzey bir robotik endüstri kümesi inşa etti. Beijing Ekonomik-Teknolojik Kalkınma Bölgesi, sektörde faaliyet gösteren 300'den fazla işletmeyi tek çatı altında toplamayı başardı.
Kaynak: Xinhua / Güncel