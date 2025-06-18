Beijing, Robotik Endüstri Kümesiyle İnovasyonda Öne Çıkıyor

BEİJİNG, 18 Haziran (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing son yıllarda teknolojik ve endüstriyel inovasyon alanındaki avantajlarını kullanarak üst düzey bir robotik endüstri kümesi inşa etti. Beijing Ekonomik-Teknolojik Kalkınma Bölgesi, sektörde faaliyet gösteren 300'den fazla işletmeyi tek çatı altında toplamayı başardı.