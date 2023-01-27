Beijing Parklarında, Bahar Festivali Boyunca 61 Kültürel Etkinlik Düzenlendi

BEİJİNG, 27 Ocak (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de yerel yetkililerin Perşembe günü yaptığı açıklamaya göre, şehirdeki 17 parkta, devam eden yedi günlük Bahar Festivali tatili için çiçek sergileri ve aslan dansları gibi toplam 61 kültürel etkinlik düzenledi.

Çin'in başkenti Beijing'de halk, geleneksel bir Çin şekerlemesi olan Tanghulu'yu satın alıyor, 23 Ocak 2023. (Fotoğraf: Ren Chao/Xinhua)

BEİJİNG, 27 Ocak (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de yerel yetkililerin Perşembe günü yaptığı açıklamaya göre, şehirdeki 17 parkta, devam eden yedi günlük Bahar Festivali tatili için çiçek sergileri ve aslan dansları gibi toplam 61 kültürel etkinlik düzenledi.

Beijing Belediye Ormancılık ve Parklar Bürosu'na göre, Beijing'deki Çin Ulusal Botanik Bahçesi'nde, biyolojik çeşitliliğin korunması temasını içeren bir sergide 200'den fazla çiçek türü sergileniyor.

Tatil boyunca kar-buz eğlencelerinde de hareketlilik yaşanıyor.

Büronun park yönetim ofisi başkanı Peng Qiang, Çin başkentinde Yazlık Saray ve Beihai Parkı da dahil olmak üzere toplam 25 parkın buz arabası, buz kaydırağı ve kar frizbisi gibi kış sporları ile ziyaretçilerini karşıladığını söyledi.

Büro, tatilin altıncı günü olan Perşembe gününde, Beijing parklarını 630.000 kişinin ziyaret ettiğini ve en çok ziyaretçiyi de 75.400'den fazla kişi ile Yazlık Saray'ın çektiğini söyledi.

Çin Yeni Yılı veya Bahar Festivali bu yıl 22 Ocak'a denk geldi.