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Beijing Moda Haftası Başladı

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Beijing Moda Haftası Başladı

BEİJİNG, 15 Eylül (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen Beijing Moda Haftası'nın açılış töreninde mankenler kreasyonları sunuyor, 15 Eylül 2022. Beijing'deki sekiz günlük moda haftası Perşembe günü başladı.

BEİJİNG, 15 Eylül (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen Beijing Moda Haftası'nın açılış töreninde mankenler kreasyonları sunuyor, 15 Eylül 2022. Beijing'deki sekiz günlük moda haftası Perşembe günü başladı. (Fotoğraf: Chen Jianli/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Pekin Eylül Moda Güncel Haberler

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