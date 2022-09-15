Beijing Moda Haftası Başladı
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BEİJİNG, 15 Eylül (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen Beijing Moda Haftası'nın açılış töreninde mankenler kreasyonları sunuyor, 15 Eylül 2022. Beijing'deki sekiz günlük moda haftası Perşembe günü başladı.
BEİJİNG, 15 Eylül (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen Beijing Moda Haftası'nın açılış töreninde mankenler kreasyonları sunuyor, 15 Eylül 2022. Beijing'deki sekiz günlük moda haftası Perşembe günü başladı. (Fotoğraf: Chen Jianli/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel