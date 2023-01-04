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Beijing Metrosunda Sabah Yoğunluğu Başladı

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Beijing Metrosunda Sabah Yoğunluğu Başladı

BEİJİNG, 4 Ocak (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'deki Hujialou Metro İstasyonu'nda sabahın yoğun saatlerinde yolcular görülüyor, 3 Ocak 2023. Şehirde işe dönüşler başladıktan sonra 2023'ün ilk çalışma günü olan Salı günü toplu taşımada sabah yoğunluğu zirve yaptı.

BEİJİNG, 4 Ocak (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'deki Hujialou Metro İstasyonu'nda sabahın yoğun saatlerinde yolcular görülüyor, 3 Ocak 2023. Şehirde işe dönüşler başladıktan sonra 2023'ün ilk çalışma günü olan Salı günü toplu taşımada sabah yoğunluğu zirve yaptı. (Fotoğraf: Ju Huanzong/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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