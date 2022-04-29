Beijing, Kovid-19 Vakalarındaki Yeniden Artışı Kontrol Altına Almak İçin Zamanla Yarışıyor

BEİJİNG, 29 Nisan (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de yakın zamanda Kovid-19 vakalarında görülen yeniden artış karşısında toplumun her kesiminden insanlar koronavirüse karşı verilen mücadeleye omuz vererek en içten desteklerini sunmak için zamana karşı yarışıyor. Beijing Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi, bölge sakinlerine İşçi Bayramı tatili sırasında zorunlu olmadıkça şehirden çıkmamaları ve partiler ve buluşmalardan kaçınmaları çağrısı yaptı.

Çin'in başkenti Beijing'in Chaoyang Bölgesi'ndeki bir topluluğun girişinde paketleri teslim alan bir bölge sakini, 28 Nisan 2022. (Fotoğraf: Chen Zhonghao/Xinhua)

Çin'in başkenti Beijing'in Chaoyang Bölgesi'ndeki bir topluluktaki araçları dezenfekte eden bir alt bölge çalışanı, 28 Nisan 2022. (Fotoğraf: Li Xin/Xinhua)

Çin'in başkenti Beijing'in Chaoyang Bölgesi'ndeki bir toplulukta günlük ihtiyaç malzemeleri satan geçici tezgahtan sebze satın alan bir bölge sakini (soldan ikinci), 28 Nisan 2022. (Fotoğraf: Chen Zhonghao/Xinhua)

Çin'in başkenti Beijing'in Chaoyang Bölgesi'ndeki bir toplulukta günlük ihtiyaç malzemeleri satan geçici tezgah kuruldu, 28 Nisan 2022. (Fotoğraf: Chen Zhonghao/Xinhua)

Çin'in başkenti Beijing'in Chaoyang Bölgesi'ndeki bir toplulukta günlük ihtiyaç malzemeleri satan geçici tezgah kuruldu, 28 Nisan 2022. (Xinhua/Chen Zhonghao)

Çin'in başkenti Beijing'in Chaoyang Bölgesi'ndeki bir topluluğun girişinde teslim aldığı paketle fotoğraf için poz veren bir bölge sakini, 28 Nisan 2022. (Fotoğraf: Zhang Chenlin/Xinhua)

Çin'in başkenti Beijing'in Chaoyang Bölgesi'ndeki bir paket dağıtım merkezinde paketleri araca yükleyen bir teslimat görevlisi, 28 Nisan 2022. (Fotoğraf: Peng Ziyang/Xinhua)

Xinhua / Güncel