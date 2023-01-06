Beijing, Kovid-19'un Hiyerarşik Tanı ve Tedavisini Destekliyor

Çin'in başkenti Beijing'deki bir halk sağlığı hizmetleri merkezinde hastaları ziyaret eden Çin-Japonya Dostluk Hastanesi'nde doktor olan Chen Xin (soldan üçüncü), 4 Ocak 2023. (Fotoğraf: Chen Zhonghao/Xinhua)

BEİJİNG, 6 Ocak (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing, Kovid-19 enfeksiyonları karşısında hasta bakımını iyileştirmek için hiyerarşik tanı ve tedaviyi destekliyor.

Her seviyedeki tıp kurumları iki yönlü sevk kanalları oluşturdu. Bu çerçevede komplike semptomları olan ve durumu kritik olan hastalar, sağlık durumlarına göre ikinci ve üçüncü düzey tıbbi kurumlara sevk ediliyor. Hafif semptomları olan hastalar ile nekahet dönemindeki veya genel tedavi gören hastalar ise halk sağlığı hizmet merkezleri ile diğer birinci düzey tıbbi tesislere naklediliyor.

Bu arada halk sağlık hizmetleri merkezleri, personel eğitimi ve ilaç depolama konularında iyileştirmeye gitti. Bu merkezler ayrıca, üçüncü dereceden hastane uzmanlarıyla yerinde ve uzaktan istişarelerde bulunuyor.

Çin'in başkenti Beijing'deki bir halk sağlığı hizmetleri merkezinin damar yoluyla tedavi odasında bulunan bir hastaya bakan hemşire, 4 Ocak 2023. (Fotoğraf: Chen Zhonghao/Xinhua)

Çin'in başkenti Beijing'deki bir halk sağlığı hizmetleri merkezinde bir hastanın nabzını ölçen doktor Si Ling, 4 Ocak 2023. (Fotoğraf: Chen Zhonghao/Xinhua)

Çin'in başkenti Beijing'deki bir halk sağlığı hizmeti merkezinde reçeteli ilacını alan hasta, 4 Ocak 2023. (Fotoğraf: Chen Zhonghao/Xinhua)