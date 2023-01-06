Beijing, Kovid-19'un Hiyerarşik Tanı ve Tedavisini Destekliyor
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BEİJİNG, 6 Ocak (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing, Kovid-19 enfeksiyonları karşısında hasta bakımını iyileştirmek için hiyerarşik tanı ve tedaviyi destekliyor.
BEİJİNG, 6 Ocak (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing, Kovid-19 enfeksiyonları karşısında hasta bakımını iyileştirmek için hiyerarşik tanı ve tedaviyi destekliyor.
Her seviyedeki tıp kurumları iki yönlü sevk kanalları oluşturdu. Bu çerçevede komplike semptomları olan ve durumu kritik olan hastalar, sağlık durumlarına göre ikinci ve üçüncü düzey tıbbi kurumlara sevk ediliyor. Hafif semptomları olan hastalar ile nekahet dönemindeki veya genel tedavi gören hastalar ise halk sağlığı hizmet merkezleri ile diğer birinci düzey tıbbi tesislere naklediliyor.
Bu arada halk sağlık hizmetleri merkezleri, personel eğitimi ve ilaç depolama konularında iyileştirmeye gitti. Bu merkezler ayrıca, üçüncü dereceden hastane uzmanlarıyla yerinde ve uzaktan istişarelerde bulunuyor.