Beijing, Kovid-19 Müdahalesinin Optimize Edilmesinin Ardından Uluslararası İşbirliğini Derinleştiriyor

Çin'in başkenti Beijing'deki Beijing Daxing Uluslararası Havalimanı'ndan ülkenin güneyindeki Hong Kong'a gitmek üzere havalanan China Southern Airlines'ın CZ309 sefer sayılı uçağı, 17 Ocak 2023. (Fotoğraf: Ju Huanzong/Xinhua)

BEİJİNG, 19 Ocak (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de bulunan Beijing Daxing Uluslararası Havalimanı'ndaki CZ309 sefer sayılı uçak, Hong Kong'a gitmek üzere Salı sabahı havalandı. Böylece, havalimanında Kovid-19 pandemisi nedeniyle Mart 2020'den bu yana askıya alınan uluslararası ve bölgesel uçuşlar yeniden başlamış oldu.

Kentin Belediye Başkan Vekili Yin Yong, Pazar günü Beijing Belediyesi Halk Kongresi'nin yıllık oturumunda hükümetin çalışma raporunu sunduğu konuşmasında, Beijing'in uluslararası seferleri hızlandırmayı ve uluslararası hava kargo rotalarını genişletmeyi planladığını söyledi.

Toplantıda parti bölge başkanı Wang Youguo ise "Daxing bölgesi, dünya standartlarında modern bir havaalanı inşa edilmesini kolaylaştırmak için yetenek ve kaynakları biraraya getiriyor" dedi.

Ekonomik bölge, uluslararası kongre ve fuarcılık ile havacılık lojistiği gibi sektörleri geliştirecek ve kapsamlı amaçlı gümrüklü alanlara sahip olacak. Wang, "Bölge, uluslararası alışverişler için yeni bir pencere görevi görecek" diye konuştu.

Beijing Teknoloji ve İşletme Üniversitesi'nde İşletme Ekonomisi Enstitüsü Müdürü olan Hong Tao, Beijing'in, optimize edilmiş Kovid-19 müdahalesi sayesinde, uluslararası işbirliğini artırarak 2023 yılında sınır ötesi turist sayısında hızlı bir artışa imkan sağladığını vurguladı.

Hükümetin çalışma raporuna göre Beijing, piyasa güvenini artırmak için reform ve dışa açılım politikalarını kapsamlı şekilde derinleştirecek, Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık ve Trans-Pasifik Ortaklığı için Kapsamlı ve Aşamalı Anlaşma gibi uluslararası ticaret kurallarına olan bağlılığını güçlendirecek ve Çin (Beijing) Pilot Serbest Ticaret Bölgesini modernize edecek.

Raporda, Beijing'in son beş yılda 75 milyar ABD dolarından fazla dış yatırım kullandığı belirtildi.

Universal Beijing Resort'un yatırımcılarından Beijing Turizm Grubu Genel Müdürü Bai Fan, kentin hizmet sektöründeki önemli dış yatırım projelerinden biri olan tesisin, Çin kültürünün daha fazla unsurunu entegre edecek olan ikinci ve üçüncü inşaat safhalarına başlayacağını söyledi.

Bai, tesisin son zamanlarda turist sayısında bir artış yaşandığını ve tek bir günde ev sahipliği yaptığı kişi sayısının 30.000'e kadar yükselebildiğini ifade etti.

Deloitte Çin'den Ma Feijun, "Beijing'in, başta dijital ekonomi, üst düzey sanayi üretimi, bilim ve teknoloji, uluslararası tüketim ve eğitim alanlarında olmak üzere hizmet ticareti açısından daha geniş bir alana açılmasından memnunum" dedi.

Hükümetin çalışma raporunda ayrıca, Beijing'de bu yıl 16. Çin-Latin Amerika Girişimciler Zirvesi gibi daha fazla uluslararası etkileşimin yapılmasının beklendiği belirtildi.