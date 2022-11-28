Beijing, Kovid-19 Kontrolü İçin Barikat Kurulmasını Yasakladı

Beijing'in Haidian bölgesinde bulunan Zhongguancun'da bir mahalleye girişte sağlık durumunu kaydettirmek için QR kodunu okutan bir bölge sakinini gösteren arşiv fotoğrafı, 12 Haziran 2022. (Fotoğraf: Ren Chao/Xinhua)

BEİJİNG, 28 Kasım (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing Pazar günü, kentte virüse karşı alınan önlemleri iyileştirme ve kapatılan konut sitelerinin girişine barikat kurma uygulamasını yasaklama sözü verdi.

Beijing Belediyesi Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi Başkan Yardımcısı Liu Xiaofeng düzenlenen basın toplantısında, yeni Kovid-19 vakalarında sürekli bir artışla karşı karşıya bulunan Beijing'in salgın kontrol önlemlerini yeni koşullara göre optimize etmesi gerektiğini söyledi.

Özellikle yüksek risk bölgelerinde bina kapılarına ve konut sitelerinin girişlerine barikat kurulması kesinlikle yasaklandı. Mahalle seviyesinde salgın kontrol ve önlemeden sorumlu bir belediye görevlisi olan Wang Daguang, tıbbi yardım amaçlı ulaşım, acil durum kaçışları ve kurtarmalar için geçişlerin açık tutulması gerektiğini belirtti.

Wang, gerekli şartları karşılayan konut sitelerinin izole yönetimden gecikmeden çıkarılacağını söyledi.

Beijing'de Cumartesi günü yerel olarak bulaşmış 747 teyitli Kovid-19 vakası ve 3.560 yerel semptomsuz vaka bildirildi. Kentte Cuma günü bildirilen yerel olarak bulaşmış vaka sayısı 586, semptomsuz vaka sayısı ise 2.009 olmuştu.

Beijing yerel yönetimi daha önce de temel ihtiyaç malzemeleri satan alışveriş merkezleri ve süpermarketlerin yeniden açılışını hızlandırma sözü vererek Kovid-19 vakalarından etkilenen bu tür ticari satış yerlerinin gerekli bir günlük kapanma ve dezenfeksiyon işlemlerinin ardından yeniden açılmalarına izin verileceğini söylemişti.