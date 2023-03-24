Beijing'in Tarım Parklarında Akıllı Uygulamalar Kullanılıyor

Beijing'deki iki tarım parkı, akıllı tarımı gerçekleştirmek için 5G ve büyük veri gibi yüksek teknolojileri kullanıyor.

Beijing'deki iki tarım parkı, akıllı tarımı gerçekleştirmek için 5G ve büyük veri gibi yüksek teknolojileri kullanıyor.

Bu teknolojiler sayesinde parkta sıcaklık, nem, karbondioksit konsantrasyonu çevresel veriler toplanabiliyor ve 5G aracılığıyla merkezi kontrol yönetim platformuna geri gönderilebiliyor.

SES 1 (Çince): WU CHUNFANG, Beijing Shiweixian Tarım Parkı

"5G teknolojisi, modern ekipman ve merkezi kontrol yönetim platformunu birleştirerek 2016 yılında akıllı çiftliği kurmaya başladık. Dijital tarım ve görsel yönetim sayesinde iş verimliliğini büyük ölçüde iyileştirdik ve işçilik maliyetlerini düşürdük."

SES 2 (Çince): WANG HAI, Beijing Jiehai Tarımsal Teknoloji Şirketi

"Enerji tüketimi büyük ölçüde azaltıldı ve çiftçilik verimliliği iyileştirildi. Gelişmiş teknolojiler hassas yönetimde çok yardımcı oluyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor(XHTV)