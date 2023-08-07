Beijing'in selden etkilenen köylerine elektrik yeniden verildi

Beijing'in Fangshan, Mentougou ve Changping ilçelerinde selden etkilenen 270 köyünün yaklaşık yüzde 60'ına elektrik yeniden verildi. Çin Devlet Elektrik Şebekesi Beijing Elektrik Enerjisi Şirketi, en fazla etkilenen bölgelerde onarım ve restorasyon çalışmaları yaptıklarını açıkladı.

Çin'in başkenti Beijing'in Fangshan ilçesine bağlı Shijiaying kasabasında restorasyon çalışmalarında bulunmak üzere su yolunda ilerleyen büyük iş makineleri, 6 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Ju Huanzong/Xinhua)

BEİJİNG, 7 Ağustos (Xinhua) -- Beijing'in Fangshan, Mentougou ve Changping gibi ilçelerinde selden etkilenen 270 köyünün yaklaşık yüzde 60'ına elektrik yeniden verildi.

Çin Devlet Elektrik Şebekesi Beijing Elektrik Enerjisi Şirketi'nden Pazar günü yapılan açıklamaya göre Fangshan ve Mentougou, Beijing'de yağmurun tetiklediği son sel felaketinden en fazla etkilenen bölgeler arasında yer alıyor.

Bu arada Fangshan'ın kentsel bölgelerinde elektriği kesilen 16 yerleşim topluluğunun tamamı yeniden elektriğe kavuştu.

Şirket, elektrik jeneratörleri ve acil durum araçlarıyla birlikte yaklaşık 4.620 işçinin, elektrik şebekesinde onarım ve restorasyon çalışmaları yapmak üzere Fangshan ve Mentougou'ya gönderildiğini belirtti.¦