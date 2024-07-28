Beijing'in Merkez Ekseni Birleşmiş Milletler Kültürel Miras Listesine Dahil Edildi

ÇEKİM TARİHİ: 27 Temmuz 2024

KONUM: Beijing, Çin

1. Beijing'in Merkez Ekseni'nden çeşitli görüntüler

2. Kutlama yapan insanların çeşitli görüntüleri

3. Beijing'in Merkez Ekseni'nden çeşitli görüntüler

Çin'in başkenti Beijing'in kalbinden geçen ve 700 yıllık tarihi ve kültürel simge yapılarıyla öne çıkan Beijing'in Merkez Ekseni, Birleşmiş Milletler'in kültürel miras listesine dahil edildi.

Bu heyecan verici gelişmeyi kutlamak isteyen Beijing halkı, eksen boyunca bulunan simge yapıların yakınlarında çeşitli etkinlikler düzenledi.

Çin'de geleneksel merkez ekseni mimarisinin en iyi korunmuş örneği olan Beijing'in Merkez Ekseni, ülkenin güneyindeki Yongding Kapısı'ndan kuzeydeki Çan ve Davul Kulesi'ne kadar 7,8 kilometre boyunca uzanıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)