Beijing'in Fangshan ilçesinde şiddetli yağışlardan kaynaklanan seller ve jeolojik afetler yaşandı

Beijing'in Fangshan ilçesinin bazı kesimlerinde, son zamanlarda kentte etkili olan şiddetli yağışlardan kaynaklanan seller ve jeolojik afetler yaşandı. İtfaiyeciler, sağlık çalışanları ve gönüllülerden oluşan bir kurtarma ekibi, Liulihe kasabasının Pinggezhuang köyünde şiddetli yağış ve sellerden etkilenen insanları tahliye etmek üzere Çarşamba günü bölgeye gitti.