Beijing İlk Doğrudan Çin-Avrupa Yük Trenini Hizmete Soktu

BEİJİNG, 16 Mart (Xinhua) -- 55 konteyner taşıyan bir yük treni, Perşembe sabahı Rusya'nın başkenti Moskova'ya gitmek üzere Çin'in başkenti Beijing'den yola çıktı.

BEİJİNG, 16 Mart (Xinhua) -- 55 konteyner taşıyan bir yük treni, Perşembe sabahı Rusya'nın başkenti Moskova'ya gitmek üzere Çin'in başkenti Beijing'den yola çıktı. Böylelikle Beijing'den Avrupa'ya ilk doğrudan yük treni seferleri başlamış oldu.

İnşaat malzemeleri, elektrikli ev aletleri ve giyim eşyası gibi ürünler taşıyan yük treni, kentin kuzeydoğusundaki Pinggu bölgesinde yer alan lojistik merkezden hareket etti. Tren, Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde Manzhouli kara limanı üzerinden yurt dışına çıkacak.

Trenin yaklaşık 9.000 kilometrelik bir mesafeyi kat ederek 18 günde Moskova'ya ulaşması bekleniyor.

Taitong Uluslararası Taşımacılık Limited Şirketi Genel Müdürü Chu Yixiao, "Geçmişte, Avrupa'ya gidecek ürünleri önce Henan veya Hebei eyaletlerine göndermemiz gerekiyordu" diye konuştu.

"Bu yük treni hizmetinin başlatılmasıyla, ürünler artık doğrudan Beijing'den Avrupa'ya gönderilebilecek; bu da lojistik maliyetlerini düşürüp ulaşım verimliliğini artıracak" diyen Chu, bu gelişmenin, işletmelerin gelişmesi için yeni fırsatlar sunduğunu belirtti.

Bu yıl Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin 10. yıl dönümü. Çin Devlet Demiryolları Grubu Limited Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Liu Zhenfang'ın verdiği bilgilere göre, Çin-Avrupa yük trenleri Çin'deki 108 kentle 25 Avrupa ülkesindeki 208 kenti birbirine bağlıyor ve kargo güzergahlarında 65.000 yük treni seferi gerçekleştiriliyor.