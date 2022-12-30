Beijing ile Tangshan'ı Birbirine Bağlayan Yüksek Hızlı Demiryolu Hattı Hizmete Girdi Güncel Haberler BEİJİNG, 30 Aralık (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinde bulunan Tangshan ile Beijing'i birbirine bağlayan 150 kilometre uzunluğundaki şehirlerarası yüksek hızlı demiryolu hattı, Cuma günü hizmete girdi. BEİJİNG, 30 Aralık (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinde bulunan Tangshan ile Beijing'i birbirine bağlayan 150 kilometre uzunluğundaki şehirlerarası yüksek hızlı demiryolu hattı, Cuma günü hizmete girdi. Saatte 350 kilometre tasarım hızıyla yeni demiryolu hattı, iki kent arasındaki seyahat süresini bir saat civarına düşürdü. Çin Demiryolu Tasarım Şirketi'nde mühendis olan He Jin, şehirlerarası demiryolu hattının yalnızca Beijing'e yakın bölgelerde yaşayanlar için seyahati kolaylaştırmakla kalmayıp aynı zamanda kentte yaşayanların kalkınma umutlarını da geliştirdiğini belirtti. Beijing-Tangshan arasında hızlı bir geçiş koridoru olarak başlatılan Beijing-Tangshan şehirlerarası demiryolu hattı, güzergah üzerinde yer alan bölgelerde ekonomik kalkınma çabalarının yönlendirilmesi ve Beijing-Tianjin-Hebei bölgesinin koordineli şekilde kalkınmasının desteklenmesi açısından büyük önem taşıyor. Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Aralık Hebei Pekin Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Beijing ile Tangshan'ı Birbirine Bağlayan Yüksek Hızlı Demiryolu Hattı Hizmete Girdi - Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.