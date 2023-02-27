Beijing Havalimanını Tianjin'e Bağlayacak Demiryolu İnşaatı Tamamlanmak Üzere Güncel Haberler Tianjin ile Beijing Havalimanı'nı birbirine bağlayacak demiryolundaki ray döşeme işlemi tamamlanmak üzere.Toplam uzunluğu 100 kilometreden fazla olacak demiryolu, Tianjin'daki Batı Tren İstasyonu'nu Beijing Daxing Uluslararası Havalimanı'na bağlayacak. Tianjin ile Beijing Havalimanı'nı birbirine bağlayacak demiryolundaki ray döşeme işlemi tamamlanmak üzere. Toplam uzunluğu 100 kilometreden fazla olacak demiryolu, Tianjin'daki Batı Tren İstasyonu'nu Beijing Daxing Uluslararası Havalimanı'na bağlayacak. Demiryolunun bu yıl içinde faaliyete geçmesi bekleniyor. Tianjin Belediye Ulaştırma Komisyonu'na göre demiryolu, Beijing-Tianjin-Hebei bölgesinin koordineli kalkınmasına yönelik önemli altyapı projelerinden biri. Demiryolunun tamamlanması, Beijing-Tianjin-Hebei bölgesindeki demiryolu ağı durumunu optimize edecek ve bölgede ulaşımın entegre gelişimini kolaylaştıracak. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Tianjin'den bildiriyor.(XHTV) Kaynak: Xinhua / Güncel Pekin Güncel Haberler

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