Beijing, Gelen Yolculara Yönelik Karantina Süresinde Ayarlamaya Gitti - Haberler

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Beijing, Gelen Yolculara Yönelik Karantina Süresinde Ayarlamaya Gitti

Xinhua - Güncel
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Beijing, Gelen Yolculara Yönelik Karantina Süresinde Ayarlamaya Gitti

BEİJİNG, 4 Mayıs (Xinhua) -- Beijing belediye yönetimi, Çarşamba günü yaptığı açıklamada Çin'e Beijing üzerinden giriş yapan yolcuların 10 gün toplu karantinaya ve ek olarak yedi günlük ev karantinasına tabi olacağını belirtti.

BEİJİNG, 4 Mayıs (Xinhua) -- Beijing belediye yönetimi, Çarşamba günü yaptığı açıklamada Çin'e Beijing üzerinden giriş yapan yolcuların 10 gün toplu karantinaya ve ek olarak yedi günlük ev karantinasına tabi olacağını belirtti. Beijing Belediye Sözcüsü Xu Hejian, Çin'e diğer kentler aracılığıyla giren ve 14 günlük karantinayı tamamlayanların, diğer yerel sakinlerinkiyle aynı olan ilgili gereklilikleri sağlamaları halinde Beijing'e seyahat edebileceklerini söyledi. Xu, bu ayarlamanın Omicron varyantının kısa kuluçka dönemi özelliklerine ve hafif klinik semptomlara uygun şekilde gerçekleştirildiğini ifade etti.

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, Mayıs, Pekin, Güncel, Haberler

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