Beijing, Dünya Turizm Kentleri Sıralamasında Yedinci Sırada

BEİJİNG, 12 Eylül (Xinhua) -- 2025 Dünya Turizm İşbirliği ve Kalkınma Konferansı'nda açıklanan raporda Çin'in başkenti Beijing, kapsamlı turizm gücü açısından dünyanın önde gelen kentleri arasında yer aldı.

Dünya Turizm Kentleri Federasyonu'nun en önemli yayınlarından biri olan ve 2014'ten bu yana her yıl yayımlanan Dünya Turizm Kentleri Kalkınma Raporu'nun (2024-2025) perşembe günü açıklanan bu yılki sürümünde Beijing, kapsamlı değerlendirmeyle yapılan sıralamada dünya genelinde yedinci sıraya yerleştirildi. Böyle Beijing, bir önceki rapora göre bir basamak yükselmiş oldu.

Shanghai dokuzuncu, Hong Kong ise on birinci sırada yer alırken New York, Tokyo ve Paris ilk üç sıraya yerleşti.

Raporda Makao, Hong Kong, Hangzhou, Shanghai ve Beijing olmak üzere 5 Çin kentini küresel ölçekte kent zekası açısından ilk 10 arasında yer aldı. Bu durum, ülkenin akıllı kent gelişimi, dijital altyapı ve yapay zeka destekli seyahat hizmetlerindeki ilerlemesini ortaya koydu.

Beijing aynı zamanda Dünya Turizm Kentleri Federasyonu ve Pasifik Asya Seyahat Derneği tarafından yayımlanan Dünya Turizm Adresleri Potansiyel Rekabet Endeksi Raporu'nda (2025) da beşinci sırayı aldı. Raporda kentler, kültürel çekicilik, yaşanabilirlik ve güvenlik, turizm altyapısı ve erişilebilirlik ile akıllı turizm ve sürdürülebilirlik dahil olmak üzere on kritere göre değerlendiriliyor. Shanghai ise raporda dokuzuncu sırada yer aldı.

Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Beijing Kent Komitesi Başkanı Wei Xiaodong, Beijing'in uluslararası ziyaretçiler nezdindeki çekiciliğinin giderek arttığını vurguladı. Beijing'i 2025'in ocak-temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 46,2 artışla yaklaşık 2,92 milyon yabancı turist ziyaret etti.

Pasifik Asya Seyahat Derneği Başkanı Peter Semone, Beijing'in kültürel miras ile modern teknolojiyi harmanlamasını ve toplantı, teşvik, konferans ve sergi turizmindeki liderliğini överek kenti küresel bir turizm merkezi olarak konumlandıran stratejik vizyonunu vurguladı.