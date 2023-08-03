Doksuri Tayfunu, geçtiğimiz birkaç günde Beijing'e şiddetli yağış getirdi. Kent, Cumartesi ile Çarşamba günleri arasında 744,8 milimetre yağış aldı. Bu değer, 140 yıl önce kayıt tutulmaya başlanmasından bu yana görülen en yüksek yağış miktarı olma özelliğini taşıyor. Şiddetli yağışlardan en çok etkilenen bölgelerden biri de Beijing'in güneybatısındaki dağlık bölgede bulunan Fangshan ilçesinin Shangwan köyü oldu.

HABER: Beijing, Doksuri Tayfunu ardından sel enkazıyla mücadele ediyor

ÇEKİM LİSTESİ:

1. Selden etkilenen bölgelerin çeşitli görüntüleri

2. ANONS 1 (İngilizce): GUO PEİRAN, Xinhua muhabiri

HABERİN İÇERİĞİ:

Doksuri Tayfunu, geçtiğimiz birkaç günde Beijing'e şiddetli yağış getirdi.

Kent, Cumartesi ile Çarşamba günleri arasında 744,8 milimetre yağış aldı. Bu değer, 140 yıl önce kayıt tutulmaya başlanmasından bu yana görülen en yüksek yağış miktarı olma özelliğini taşıyor.

Şiddetli yağışlardan en çok etkilenen bölgelerden biri de Beijing'in güneybatısındaki dağlık bölgede bulunan Fangshan ilçesinin Shangwan köyü oldu.

ANONS 1 (İngilizce): GUO PEİRAN, Xinhua muhabiri:

"Cumartesi günü Beijing'i sağanak yağış vurmadan yaklaşık 5-6 saat önce, Beijing'in dağlık bölgesinin yerel yetkilileri bölge sakinlerini burası gibi güvenli bölgelere tahliye etmeye başladı. Burası eskiden köy yönetiminin kullandığı bir konferans odasıymış. Şu anda 29 aileden yaklaşık 88 kişi buraya yerleştirilmiş durumda."

SES 1 (Çince): ZHAO HAONAN, Shangwan köyü sakini:

"Buraya büyükbabam ve büyükannemle geldim."

("Size köy yönetimi mi bilgi verdi?")

"Evet. Bizi telefonla aradılar."

("Korkuyor musun?")

"Hayır. Kendimi burada güvende hissediyorum. Yalnız olsam korkardım."

SES 2 (Çince): ZHENG MİNGHUİ, Shangwan köyü sakini:

"Buraya Cumartesi gecesi geldik. Yönetim buraya gelmemizi söyledi. Şiddetli yağış olacağını bildirdiler. Burası güzel. Bizimle ilgileniliyor."

Yağışın durması ve suların çekilmesiyle, köylüler selden geriye kalan enkazı temizlemeye başladı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)