Beijing'den Yola Çıkan İlk Direkt Çin-Avrupa Yük Treni Moskova'ya Ulaştı

Çin'in başkenti Beijing'den yola çıkan ilk Çin-Avrupa yük treni Cumartesi günü Moskova'daki Bely Rast Terminali Lojistik Merkezi'ne ulaştı.

55 konteyner taşıyan yük treni, 16 Mart'ta Beijing'in Pinggu bölgesindeki Mafang Tren İstasyonu'ndan yola çıkmış, böylelikle Beijing'den Avrupa'ya ilk doğrudan yük treni seferi başlamıştı.

Tren, inşaat malzemeleri, elektrikli ev eşyaları ve giysi gibi mallar taşıyordu.

16 günlük yolculukta yaklaşık 9.000 kilometre yol kateden tren, Moskova'ya planlanandan yaklaşık iki gün önce ulaştı.

SES (Rusça): ALEXANDER SCHUKİN, Bely Rast Terminali Lojistik Merkezi Vardiya Amiri:

"Her ay Çin'den terminalimize ve lojistik merkezimize yaklaşık 100 konteyner treni geliyor. Bu, Bely Rast'taki terminali lojistik merkezine ulaşan ilk direkt Beijing-Moskova konteyner treni. Çin ile Rusya arasındaki demiryolu ulaşımı, Rusya-Çin ilişkileri açısından büyük öneme sahip. Bu, iki ülke arasında ekonomik ilişkiler gibi ilişkilerin gelişmesine yardımcı oluyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Moskova'dan bildiriyor. (XHTV)