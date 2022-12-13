Beijing'deki Tüm Toplum Sağlığı Hizmet Merkezlerinde Ateş Klinikleri Kuruldu

BEİJİNG, 13 Aralık (Xinhua) -- Çin'de yerel makamların Pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre, Beijing'de faaliyet gösteren 349 toplum sağlığı hizmet merkezinin tamamında ateşli hastalara sağlık hizmeti vermek için ateş teşhis alanları kuruldu.

BEİJİNG, 13 Aralık (Xinhua) -- Çin'de yerel makamların Pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre, Beijing'de faaliyet gösteren 349 toplum sağlığı hizmet merkezinin tamamında ateşli hastalara sağlık hizmeti vermek için ateş teşhis alanları kuruldu.

Beijing Belediye Sağlık Komisyonu Müdür Yardımcısı Li Ang, düzenlediği basın toplantısında, şehirde yaşayanların ateş ve öksürük gibi semptomlar gösterdiğinde ve evde tedaviden sonra iyileşmediklerinde, ikamet ettikleri yerin yakınındaki toplum sağlığı hizmet merkezlerinde tedavi görebileceklerini ya da aile doktorlarına başvurabileceklerini söyledi.

Li, "Salgının hızlı gelişimi kısa vadede sağlık hizmetleri üzerinde büyük baskı yarattı" dedi.

Beijing Belediye Tıbbi Ürünler İdaresi Müdür Yardımcısı Wang Houting, şehirde yaşayanların temel ilaçlara olan ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak için Beijing'de günlük bir danışma mekanizması kurulduğunu, piyasadaki önemli tıbbi malzemelerin arz ve talebini izlediğini ve erzak tahsis etmek için her türlü çabanın sarf edildiğini belirtti.

Belediye Tanıtım Dairesi Başkan Yardımcısı Xu Hejian ise, "Beijing, iş ve üretimin yeniden başlamasını şaşmaz bir şekilde teşvik edecek ve normal üretim ve yaşam düzenini geri getirmek için çeşitli önlemler almakta hiçbir çabadan kaçınmayacaktır" diye konuştu.