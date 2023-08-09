Beijing'deki Şiddetli Yağışlar Sonucu 33 Kişi Hayatını Kaybetti
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Beijing Belediye Başkan Yardımcısı Xia Linmao, başkenti etkisi altına alan şiddetli yağışların neden olduğu felaketlerde 33 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ayrıca kurtarma ve yardım çalışmaları sırasında 5 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. 18 kişinin ise hala kayıp olduğu bildirildi.
BEİJİNG, 9 Ağustos (Xinhua) -- Beijing Belediye Başkan Yardımcısı Xia Linmao, geçtiğimiz günlerde başkenti etkisi altına alan şiddetli yağışların tetiklediği felaketlerde Salı günü itibarıyla 33 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Xia ayrıca kurtarma ve yardım çalışmaları sırasında 5 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.
Xia, Çarşamba günü düzenlenen basın toplantısında, aralarında bir kurtarma görevlisinin de bulunduğu 18 kişinin hala kayıp olduğunu söyledi.
Ölen 33 kişinin sel ve ev çökmesi gibi nedenlerle yaşamını yitirdiği belirtildi.
Beijing, 29 Temmuz'dan 2 Ağustos'a kadar Doksuri Tayfunu'nun tetiklediği şiddetli sağanak yağışların etkisi altında kalmıştı.