Beijing'deki Şiddetli Yağışlar Sonucu 33 Kişi Hayatını Kaybetti

Beijing Belediye Başkan Yardımcısı Xia Linmao, başkenti etkisi altına alan şiddetli yağışların neden olduğu felaketlerde 33 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ayrıca kurtarma ve yardım çalışmaları sırasında 5 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. 18 kişinin ise hala kayıp olduğu bildirildi.