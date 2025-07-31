Beijing'deki Şiddetli Yağışlar 44 Kişinin Hayatını Kaybetmesine Neden Oldu
Çin'in başkenti Beijing'de meydana gelen şiddetli yağışlar sonucu düzenlenen basın toplantısında, 44 kişinin hayatını kaybettiği ve 9 kişinin kaybolduğu belirtildi. Katılımcılar, hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu.
BEİJİNG, 31 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de etkili olan şiddetli yağışların ardından düzenlenen sel kontrolü ve afet yardımı konulu basın toplantısında, hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunan katılımcılar, 31 Temmuz 2025.
Beijing'de perşembe günü düzenlenen basın toplantısında, şiddetli yağışlar sonucu 44 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişiden ise haber alınamadığı bildirildi. (Fotoğraf: Ju Huanzong/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel