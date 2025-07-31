Beijing'deki Şiddetli Yağışlar 44 Kişinin Hayatını Kaybetmesine Neden Oldu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'in başkenti Beijing'de meydana gelen şiddetli yağışlar sonucu düzenlenen basın toplantısında, 44 kişinin hayatını kaybettiği ve 9 kişinin kaybolduğu belirtildi. Katılımcılar, hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu.

BEİJİNG, 31 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de etkili olan şiddetli yağışların ardından düzenlenen sel kontrolü ve afet yardımı konulu basın toplantısında, hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunan katılımcılar, 31 Temmuz 2025.

Beijing'de perşembe günü düzenlenen basın toplantısında, şiddetli yağışlar sonucu 44 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişiden ise haber alınamadığı bildirildi. (Fotoğraf: Ju Huanzong/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
Feyza Civelek, müstehcen partilerle tanınan Ferhat Günay'la birlikte görüntülendi

Müstehcen partilerin skandal ismiyle yakalandı! Açıklaması daha bomba
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Icardi'nin sevgilisi tercih ettiği kostümle sıcak havaya meydan okudu! Gören bir daha baktı

Tercih ettiği kostümle sıcak havaya adeta meydan okudu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.