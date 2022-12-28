Beijing'deki Kayak Merkezleri Kış Sporu Meraklılarının Akınına Uğradı
Güncel Haberler
BEİJİNG, 28 Aralık (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'deki bir kayak merkezinde kayak yapan insanlar, 28 Aralık 2022. Kış sporları meraklıları, kayak sezonunun keyfini çıkarmak için Beijing'deki kayak merkezlerine akın ediyor.
BEİJİNG, 28 Aralık (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'deki bir kayak merkezinde kayak yapan insanlar, 28 Aralık 2022. Kış sporları meraklıları, kayak sezonunun keyfini çıkarmak için Beijing'deki kayak merkezlerine akın ediyor. (Fotoğraf: Ren Chao/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel