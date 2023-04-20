Beijing'deki Hastane Yangınında Yaralananlara Uzman Ekip Gönderildi

BEİJİNG, 20 Nisan (Xinhua) -- Çin Ulusal Sağlık Komisyonu (NHC), Beijing Changfeng Hastanesi'nde çıkan yangında yaralananların tedavisine kılavuzluk etmek üzere uzman bir ekip gönderdi.

BEİJİNG, 20 Nisan (Xinhua) -- Çin Ulusal Sağlık Komisyonu (NHC), Beijing Changfeng Hastanesi'nde çıkan yangında yaralananların tedavisine kılavuzluk etmek üzere uzman bir ekip gönderdi.

NHC'den Çarşamba günü yapılan açıklamaya göre, hastaları başkentten gelen uzmanlarla birlikte tedavi etmek üzere ciddi hastalıklar, solunum yolu hastalıkları, kardiyoloji ve diğer alanlarda ihtisas sahibi ulusal bir uzman ekip oluşturuldu. Öte yandan NHC yetkilileri, tedavi konusunda yerinde kılavuzluk sağlamak üzere olay yerine gitti.

Yaralıların yaşamlarının birinci öncelik olması gerektiğini söyleyen NHC, yaralılara tıbbi tedavi sağlanması için Beijing'i tam olarak destekleme sözü verdi.

Çarşamba günü düzenlenen basın toplantısında verilen bilgilere göre Salı günü Beijing Changfeng Hastanesi'nde çıkan ve bir saat içinde söndürülen yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 29'a yükseldi.

Basın toplantısı bir yetkili Çarşamba günü saat 6.00 itibariyle yangında yaralanan 39 kişinin diğer hastanelerde tedavi gördüğünü söyledi.