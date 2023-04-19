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Beijing'deki Hastane Yangınında Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 29'a Yükseldi

Beijing'deki Hastane Yangınında Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 29'a Yükseldi

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BEİJİNG, 19 Nisan (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'deki bir hastanede çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 29'a yükseldi.

BEİJİNG, 19 Nisan (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'deki bir hastanede çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 29'a yükseldi.

Çarşamba günü düzenlenen basın toplantısında verilen bilgilere göre Salı günü Beijing Changfeng Hastanesi'nde çıkan yangın söndürüldü.

İtfaiye görevlileri yerel saatle 12.57'de Beijing Changfeng Hastanesi'nin yatan hasta departman binasında yangın çıktığı ihbarı almıştı.

Saat 18.00 itibarıyla 21 kişinin hayatını kaybettiği teyit edilmişti.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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