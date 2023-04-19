Beijing'deki Hastane Yangınına İlişkin 12 Kişi Gözaltına Alındı

BEİJİNG, 19 Nisan (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de bir hastanede çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 29'a yükselirken, aralarında başhekimin de bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı.

BEİJİNG, 19 Nisan (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de bir hastanede çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 29'a yükselirken, aralarında başhekimin de bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı.

Beijing Changfeng Hastanesi'nde Salı günü öğleden sonra çıkan yangın bir saat içinde söndürüldü. Yangında hayatını kaybedenler arasında 26 hasta, bir hasta yakını, bir hasta bakıcı ve bir hemşire bulunuyor.

Beijing Belediyesi Sağlık Komisyonu Müdür Yardımcısı Li Ang çevre hastanelerde tedavi altına alınan kişi sayısının, Çarşamba günü sabah 6.00 itibarıyla 39 kişi olduğunu belirtti.

Ön incelemeye göre yangın, tadilat çalışmaları sırasında çıkan kıvılcımların yanıcı boyadan kaynaklanan uçucu maddeleri tutuşturması sonucu meydana geldi.

Kazanın nedenine ilişkin kapsamlı soruşturma devam ediyor.