Beijing'deki Fırtına ve Yağışlar 30 Can Aldı

1. ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

2. Çin'in başkenti Beijing'deki fırtınadan görüntüler

Çin'in başkenti Beijing'de etkili olan fırtına ve şiddetli yağışlar nedeniyle 30 kişi hayatını kaybetti.

ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

Çin'in başkenti Beijing'de etkili olan fırtına ve şiddetli yağışlar nedeniyle pazartesi gece yarısı itibarıyla 30 kişi hayatını kaybetti.

Son günlerde subtropikal yüksek basınç bölgesinin uç kesimlerinden taşınan sıcak ve nemli hava nedeniyle Miyun'da ve Beijing'in diğer bölgelerinde aşırı ve şiddetli konvektif hava koşulları meydana geldi.

Sel kontrol merkezi, pazartesi günü saat 20.00'da kent genelinde en yüksek seviyede sel kontrol acil durum müdahale mekanizmasını devreye soktu.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)